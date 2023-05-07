2023/05/07 | 22:00 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال ضابط برتبة مقدم وامرأة ورجلين بحوزتهم مخدرات جنوبي بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/07 | 22:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال ضابط برتبة مقدم وامرأة ورجلين بحوزتهم مخدرات جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال ضابط برتبة مقدم وامرأة ورجلين بحوزتهم مخدرات جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).