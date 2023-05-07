اعتقال عصابة تتاجر بالمخدرات بينهم ضابط كبير

2023/05/07 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بإعتقال عصابة تتاجر بالمخدرات بينهم ضابط كبير جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت قوة من لواء (25) فرقة (17) جيش عراقي، من القبض على ضابط برتبة مقدم في الجيش وثلاثة اشخاص بينهم امرأة ضبط بحوزتهم كمية من المخدرات تقدر بنصف كيلو غرام ضمن قضاء المحمودية جنوبي العاصمة بغداد".

ولم تصدر بيانات رسمية لغاية الان توضح ملابسات اعتقال الضابط في الجيش لمتجارته بالمخدرات.

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