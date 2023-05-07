وسط غياب المنتسب الشهير سيف مكطوف.. تكريم 8 موظفين بنوا اكثر من 400 منزل للفقراء

2023/05/07 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

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وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السواني، بتكريم وتقدير العمل الإنساني والوطني الذي اضطلعت به مجموعة تطوّعية تضمّ ثمانيةً من الضبّاط والمنتسبين والموظفين المنسوبين إلى مختلف الدوائر الحكومية والأجهزة الأمنية.

وثمن السوداني بحسب بيان لمكتبه "قيام هذه المجموعة تطوعياً بجمع التبرعات العينية والمادية لبناء 415 داراً سكنية لأسر الشهداء، من الذين لا يمتلكون دوراً سكنية، فضلاً عن توزيع سلات غذائية بين العوائل التي واجهت صعوبات مادية خلال فترة جائحة كورونا، وتوزيع الأدوية، وتوفير الكمّامات العازلة، وقناني الأوكسجين للمصابين بالوباء".

ونشر مكتب رئيس الوزراء المشمولين بالتكريم، وهم:

1- حمود حسن ثجيل/ ضابط في وزارة الداخلية.

2- صادق محسن حيدر/ موظف في وزارة المالية.

3- عباس جبار مذكور/ منتسب في وزارة الدفاع.

4- حيدر مونس اسماعيل/ منتسب في وزارة الدفاع.

5- أحمد جعفر علي/ موظف في هيئة المنافذ الحدودية.

6- محمد خلف ثجيل/ موظف في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

7- حيدر عدنان عبد الله/ موظف في وزارة الداخلية.

8- كرار محمد هادي/ منتسب في جهاز الأمن الوطني.

وخلت القائمة من المنتسب الأمني المشهور (سيف مكطوف) الذي له اسهامات كثيرة في مبادرات انسانية مماثلة للمشمولين بالتكريم.

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