إدارة سد دوكان: خزيننا وصل الى 42 % وهذه السنة لن تكون سهلة على العراق

2023/05/07 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت ادارة سد دوكان في محافظة السليمانية عن وصول النسب المائية بالسد الى حوالي 42 % من مجموع طاقته، معتبرة ان هذه السنة لن تكون سهلة على العراق لكن هناك خططا مائية لتجاوز اية مشاكل.

وقال مدير السد کوجر جمال لـ(بغداد اليوم)، ان "الأمطار الأخيرة ساهمت بارتفاع كميات المياه بالسد، يضاف الى ذلك فان هناك امدادات مائية تصل اليه من الزاب الأسفل".

وأضاف ان "هذا ليس الطموح بالحصول على الاستقرار المائي فهناك سنة صعبة تنتظرنا لكن العمل حثيث لتجاوزها لاسيما بعد مؤتمر بغداد للمياه الذي عقد مؤخرا والذي تم اطلاع دول الجوار والمنبع على حاجة العراق للمياه وضرورة منحه حصته المائية".

وأشار جمال الى، ان "العام الماضي كانت كميات الماء في السد كحال هذه السنة لكن الامر مضى وفق خطط معدة بین وزارة الزراعة والموارد المائية في اقليم كردستان و وزارة الموارد المائية الاتحادية ونأمل بان يتمكن البلد من ذلك في هذا العام".

وكان وزير الموارد المائية عون ذياب قد اكد في وقت سابق عبر (بغداد اليوم) عن ارتفاع مناسيب المياه في سد دوكان وحمرين ودربنديخان والعظيم والموصل لكنه بين ان هناك مشكلة في سد حديثة لان واردات الفرات قليلة لعدم اطلاق تركيا للكميات المتفق عليها.

فيما دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال افتتاح مؤتمر بغداد الثالث للمياه الذي انطلقت أعماله السبت الماضي في بغداد وانتهت اليوم الى ان "إنقاذ نهري دجلة والفرات، يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً" مشددا" يجب أن تتركز الجهود على إبعاد هذه المخاطر، والتخفيف من آثارها".

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