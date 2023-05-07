الكلابي لوزير التجارة: استبدلوا البطاقة التموينية بمبلغ مالي

2023/05/07 | 22:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم عضو اللجنة المالية النيابية النائب يوسف الكلابي، اليوم الأحد، مقترحات تتعلق بـ “قوت المواطن وحياته”، وذلك خلال جلسة الاستضافة التي حضرها وزير التجارة ووكيله، إضافة إلى المدراء العامين. وقال الكلابي في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “النقاش مع وزير التجارة والمعنيين شمل الملفات ذات الارتباط المباشر بالمواطن، لا سيما فيما يخص البطاقة […]

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