2023/05/07 | 22:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قررت النيابة العامة التونسية، اليوم الأحد، إحالة ملف التحقيق مع تسنيم، نجلة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.وقالت إذاعة “موزاييك إف إم” المحلية إن “النيابة العمومية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تونس..



إحالة ملف نجلة الغنوشي لـ “مكافحة الإرهاب” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس.. إحالة ملف نجلة الغنوشي لـ “مكافحة الإرهاب”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس.. إحالة ملف نجلة الغنوشي لـ “مكافحة الإرهاب”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).