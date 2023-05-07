2023/05/07 | 22:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بتكريم متطوعين شيدوا منازل لأسر الشهداء.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إن “رئيس مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يوجّه بتكريم متطوعين شيدوا 415 منزلاً لأسر الشهداء المركز الخبري الوطني.

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