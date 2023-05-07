برلماني سابق: تعديل سلم الرواتب ما يزال حبراً على ورق

2023/05/07 | 22:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصف عضو مجلس النواب السابق محمود الحسن، الاحد، السعي لإكمال تعديل سلم الرواتب بغير الجاد، فيما أكد انه ما يزال حبرا على ورق لا توجد خطوات متقدمة توحي بقرب اكمال تعديله من الجهات ذات العلاقة.

وقال الحسن في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هنالك العديد من التساؤلات والضغوطات والتداخلات التي تعرقل عملية اكمال قرار تعديل سلم الرواتب، مردفا ان “السعي لإكمال تعديل سلم الرواتب الجديد لم يتسم بالجدية لغاية الان”.

وتابع: ان “عجز الموازنة الضخم الذي تم اقتراحه سيكون أبرز العوائق امام اكمال التعديل”، لافتا الى انه “انه ما يزال حبرا على ورق ولا توجد خطوات متقدمة توحي بقرب اكمال التعديل عليه من الجهات ذات العلاقة”.

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