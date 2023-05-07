غرفة تجارة ديالى: حيتان البورصات وراء ارتفاع الدولار.. و”صمودهم” لن يطول

2023/05/07 | 22:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس غرف التجارة في ديالى، محمد التميمي، اليوم الاحد، أن حيتان المال وراء عرقلة اسمرار انهيار الدولار في الاسواق الموازية، مشيرا الى ان “مقاومتهم” لن تطول بسبب وجود استنزاف مستمر لاموالهم من الدينار.

وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “وصول سعر صرف الدولار في السوق الموازي الى نفس السعر المحدد من قبل البنك المركزي العراقي عند 1320 دينار لكل دولار سينهي ملف المضاربات والفسحة التي تستغل من قبل حيتان بورصات المال في بغداد والاقليم لجني الارباح من ملف الازمات”.

واضاف التميمي، ان “هناك عرقلة واضحة لمنع استمرار انهيار الدولار في الاسواق الموازية”، لافتا الى ان “الاطاحة بمحاولات التهريب عبر المطارات من خلال كي كارد يدل على انماط جديدة للتهريب الذي يمثل عنصرا مهما في دفع سعر الصرف للاعلى”.

واشار الى ان “ضغط حيتان المال لن يطول لان هناك استنزافا ماديا لهم وعودة الانخفاض سيكون سيد الموقف خلال الايام المقبلة”.

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