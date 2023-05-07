لم يسمح للمرض أن يعيقه.. شاب مصاب بمتلازمة داون يكافح لتحقيق حلمه

2023/05/07 | 22:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدى السنوات الأربع الماضية، أمضى رايان روبنسون معظم وقت فراغه في التدريب وممارسة مهاراته في رياضة الكاراتيه وسط مدينة لودي بولاية كاليفورنيا الأمريكية.وعلى الرغم من إصابة روبنسون بمتلازمة داون، فإنه لا يترك ذلك يمنعه من تحقيق أهدافه.

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