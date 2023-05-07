بينهم ضابط كبير وامرأة.. الإطاحة بعصابة لتجارة المخدرات جنوب بغداد

2023/05/07 | 22:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باعتقال عصابة لتجارة المخدرات بينهم ضابط كبير وامرأة جنوب العاصمة بغداد.وأخبر المصدر، وكالة إيرث نيوز، أنه “بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة، قوة من لواء ٢٥ فرقة ١٧ تمكنتمن القبض على ضابط برتبة مقدم في الجيش وامرأة ورجلين ضبط بحوزتهم كمية من المخدرات تقدر بنصف كيلو غرام […]

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الإطاحة بعصابة لتجارة المخدرات جنوب بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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