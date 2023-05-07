2023/05/07 | 23:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تتصاعد الدعوات إلى تشكيل المجلس الأعلى للإعمار برئاسة رئيس الوزراء...

ظهرت المقالة مجلس أعلى للاعمار..



هل ينقذ المشاريع من الروتين ونقص التمويل والفساد؟ أولاً على المسلة.

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