2023/05/07 | 23:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HkFwC-alldo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد | النائب فالح الخزعلي: العراق يحتاج إلى 2000 متر مكعب بالثانية من المياه) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد | النائب فالح الخزعلي: العراق يحتاج إلى 2000 متر مكعب بالثانية من المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).