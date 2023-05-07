سباق تشريع الموازنة.. المالية النيابية تستضيف طيف سامي

2023/05/07 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استضافت اللجنة المالية النيابية، مساء اليوم الاحد، وزيرة المالية طيف سامي، في سياق استضافة الوزراء تباعا لمناقشة بنود الموازنة والتخصيصات المالية.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "اللجنة المالية تستضيف وزير المالية برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي".

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