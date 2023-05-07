2023/05/07 | 23:06 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. كتلة "الحق" النيابية تطالب بإعادة فتح ملف الحدود مع الكويت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/07 | 23:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. كتلة "الحق" النيابية تطالب بإعادة فتح ملف الحدود مع الكويت) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. كتلة "الحق" النيابية تطالب بإعادة فتح ملف الحدود مع الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).