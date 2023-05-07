2023/05/07 | 23:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NVl-cq0xILg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستشار رئيس الوزراء اطلعنا على واقع بابل الخدمي وحددنا المشكلات التي تواجه المشاريع) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مستشار رئيس الوزراء اطلعنا على واقع بابل الخدمي وحددنا المشكلات التي تواجه المشاريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).