2023/05/07 | 23:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متحدث رسمي لـ( الزمان):لبغداد دور أساس في اصلاح العلاقات مع دمشق القاهرة – مصطفى عمارة- دمشق – بغداد- الزمان قررت جامعة الدول العربية الأحد استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها بعد أكثر من 11 عاماً على تعليق أنشطة دمشق إثر الاحتجاجات التي تحولت إلى نزاع دام قسّم سوريا وأتى على اقتصادها وبنيتها التحتية. […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا تعود إلى الجامعة العربية في انتظار تنفيذ اتفاق خطوة مقابل خطوة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا تعود إلى الجامعة العربية في انتظار تنفيذ اتفاق خطوة مقابل خطوة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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