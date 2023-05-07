سوريا‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬تنفيذ‭ ‬اتفاق‭ ‬خطوة‭ ‬مقابل‭ ‬خطوة

2023/05/07 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متحدث‭ ‬رسمي‭ ‬لـ‭( ‬الزمان‭):‬لبغداد‭ ‬دور‭ ‬أساس‭ ‬في‭ ‬اصلاح‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬دمشق القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭- ‬دمشق‭ – ‬بغداد‭- ‬الزمان قررت‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الأحد‭ ‬استئناف‭ ‬مشاركة‭ ‬وفود‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬اجتماعاتها‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬تعليق‭ ‬أنشطة‭ ‬دمشق‭ ‬إثر‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬نزاع‭ ‬دام‭ ‬قسّم‭ ‬سوريا‭ ‬وأتى‭ ‬على‭ ‬اقتصادها‭ ‬وبنيتها‭ ‬التحتية‭.‬ ‭ […]

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