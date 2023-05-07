2023/05/07 | 23:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام الذكاء الاصطناعي فيه ميزات خارقة، من الممكن تطويعها لكشف العقود الوهمية والتدخلات الحزبية والخارجية في استثمارات البلد وموازنات الوزارات والمؤسسات التي بات التلاعب السياسي الفاسد بها مكشوفاً من خلال هذا الذكاء.
الفساد لا يزال يتقدم جميع الأولويات، وما نسمعه عن بيع مسؤولين ضمائرهم من أجل المال أو من أجل الكراسي بسبب خوائهم وضعفهم، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليأس يبعث بالأمل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الفساد لا يزال يتقدم جميع الأولويات، وما نسمعه عن بيع مسؤولين ضمائرهم من أجل المال أو من أجل الكراسي بسبب خوائهم وضعفهم، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليأس يبعث بالأمل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليأس يبعث بالأمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).