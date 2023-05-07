اليأس‭ ‬يبعث‭ ‬بالأمل

2023/05/07 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬فيه‭ ‬ميزات‭ ‬خارقة،‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬تطويعها‭ ‬لكشف‭ ‬العقود‭ ‬الوهمية‭ ‬والتدخلات‭ ‬الحزبية‭ ‬والخارجية‭ ‬في‭ ‬استثمارات‭ ‬البلد‭ ‬وموازنات‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬بات‭ ‬التلاعب‭ ‬السياسي‭ ‬الفاسد‭ ‬بها‭ ‬مكشوفاً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الذكاء‭.‬الفساد‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يتقدم‭ ‬جميع‭ ‬الأولويات،‭ ‬وما‭ ‬نسمعه‭ ‬عن‭ ‬بيع‭ ‬مسؤولين‭ ‬ضمائرهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المال‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الكراسي‭ ‬بسبب‭ ‬خوائهم‭ ‬وضعفهم،‭ […]

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