هدنة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬تلوح‭ ‬من‭ ‬مفاوضات‭ ‬جدة‭ ‬

2023/05/07 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تستعين‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الافريقي‭ ‬بشأن‭ ‬الاغاثة‭ ‬الانسانية الخرطوم‭-‬جدة‭- ‬الزمان‭ ‬ وصل‭ ‬مفوض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للشؤون‭ ‬الانسانية‭ ‬مارتن‭ ‬غريفيث‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬جدة‭ ‬لاجراء‭ ‬محادثات‭ ‬إنسانية‭ ‬حول‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬مفاوضات‭ ‬ترعاها‭ ‬السعودية‭ ‬وبتنسيق‭ ‬امريكي‭ ‬،‭ ‬بدأها‭ ‬ممثلون‭ ‬لطرفي‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للتوصل‭ ‬الى‭ ‬هدنة‭ ‬جديدة،‭ ‬فيما‭ ‬يتواصل‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭.‬ وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬إري‭ […]

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