2023/05/07 | 23:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأمم المتحدة تستعين بالاتحاد الافريقي بشأن الاغاثة الانسانية الخرطوم-جدة- الزمان وصل مفوض الأمم المتحدة للشؤون الانسانية مارتن غريفيث الأحد إلى جدة لاجراء محادثات إنسانية حول الوضع في السودان، تزامنا مع مفاوضات ترعاها السعودية وبتنسيق امريكي ، بدأها ممثلون لطرفي النزاع في محاولة للتوصل الى هدنة جديدة، فيما يتواصل القتال في الخرطوم. وقالت المتحدثة إري […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدنة جديدة في السودان تلوح من مفاوضات جدة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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