بشبهة التجديف.. رجل يتعرض للضرب حتى الموت في تجمع حزبي بباكستان

2023/05/07 | 23:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم حشد على ضرب رجل حتى الموت بعد اتهامه بالتجديف في باكستان خلال تجمع لحزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، بحسب ما أعلن مسؤولون الأحد.

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