2023/05/07 | 23:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OgofZr2XYnw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | جمعة العطواني: لايوجد استهداف لاي طرف سياسي في ملف تغيير المحافظين) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة | جمعة العطواني: لايوجد استهداف لاي طرف سياسي في ملف تغيير المحافظين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).