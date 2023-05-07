2023/05/07 | 23:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شخص عضو مجلس النواب، باسم خشان، اليوم الأحد، نقطة سلبية في موازنة 2023، وفيما أكد أن تعيينات الحكومة تسببت بتقليل كفاءة الموظفين، حدد نسبة عمل الموظفين خلال اليوم الواحد.

وقال خشان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “مشروع قانون الموازنة المالية للسنوات الثلاث المُقبلة، لم يعالج رؤية خلق فرص عمل جديدة للشارع العراقي، كالموازنات السابقة”.

وأضاف، أن “كل الموازنات المالية والمشاريع الحكومية في جميع دول العالم يخصص جزء منها لتقديم الخدمات وخلق فرص عمل جديدة للمجتمع”، مبيناُ أن “هذه النقطة غير موجودة في حسابات الحكومة الحالية”.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن “حسابات الحكومة مبينة على أساس التعيين دون أن تكون هناك خططاً لاستيعاب العاطلين عن العمل في بعض الأحيان”.

وبين خشان، أن “ما نفذته الحكومة من تعيينات أدى الى تقليل كفاءة الموظفين”، محدداً “25 دقيقة نسبة كفاءة الموظفين خلال اليوم بالعمل، وهذا سيء جداً”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني يُشخّص نقطة “سلبية” في موازنة 2023.. “حسابات خالية من التخطيط”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني يُشخّص نقطة “سلبية” في موازنة 2023.. “حسابات خالية من التخطيط”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).