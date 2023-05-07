اليكتي يتهم البارتي: استغل مواطني سنجار في الانتخابات

2023/05/07 | 23:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، الاحد، الحزب الديمقراطي باستغلال نازحي سنجار في الانتخابات، فيما اكد ان الديمقراطي يجبر المواطنين على التصويت للشخص الذي يتم ترشيحه مسبقا او دفع بدل ما تم تقديمه من مساعدات خلال السنوات السابقة في المخيمات.

وقال كاكائي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إنه “يجب على الحكومة المركزية ان تنسق مع حكومة كردستان وليس مع حزب سياسي معين من اجل تهيئة الأجواء لإعادة الايزيديين الى مناطقهم من مخيمات كردستان”، مضيفا ان “الحزب الديمقراطي يستمر في استغلال نازحي سنجار في الانتخابات، فضلا عن عدم إعطاء الحرية في اختيار التبعية الإدارية لشعب سنجار عبر السير وفق مبدأ فرض الارادات”.

وتابع: ان “الديمقراطي يجبرُ المواطنين على التصويت للشخص الذي يتم ترشيحه مسبقا او دفع بدل ما تم تقديمه من مساعدات خلال السنوات السابقة في المخيمات”، لافتا الى ان “الموقع الجغرافي وابار النفط لقضاء سنجار تعد ابرز الأسباب التي تساهم في استمرار النزاعات وعدم الاستقرار الأمني في المنطقة”.

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