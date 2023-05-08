شاهد بالفيديو.. سائح صيني يتعرض لموقف مرعب داخل أحد الفنادق بعد اكتشاف شيء خطير تحت سريره

2023/05/08 | 00:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gbSzZAe-8mE

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