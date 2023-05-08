2023/05/08 | 00:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xLsN2oZ7osE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سائق أجرة يعثر على نحو 13 مليون دينار ويعيدها لصاحبها) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سائق أجرة يعثر على نحو 13 مليون دينار ويعيدها لصاحبها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).