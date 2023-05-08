حملة ليلية تباغت صالات القمار في بغداد

2023/05/08 | 00:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شنت وزارة الداخلية، مساء الأحد حملة ليلية على صالات القمار والدمبلة وسط العاصمة بغداد.

ووصف مصدر أمني لـ(بغداد اليوم) الحملة بـ"الكبرى وتستهدف هذه التجاوزات المخالفة للقانون".

يشار الى ان وزارة الداخلية، تشن بين فترة وأخرى حملات مماثلة ضد صالات القمار والدمبلة وتعتقل من يديريها وبينهم أجانب مع ضبط الأجهزة المستخدمة.

وتشير وكالة الاستخبارات الى ان "المتهمين يتخذون من المناطق السكنية والأزقة مكانا للتخفي".

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