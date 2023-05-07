2023/05/08 | 00:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قطر المعارضة الصريحة للرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، أنها لن تطبّع العلاقات مع حكومة دمشق رغم قرار استئناف مشاركة وفودها في اجتماعات جامعة الدول العربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("التطبيع مع نظام الأسد".. قطر تبين موقفها بعد قرار الجامعة العربية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("التطبيع مع نظام الأسد".. قطر تبين موقفها بعد قرار الجامعة العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).