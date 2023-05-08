2023/05/08 | 00:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اجتماعا للجنة المالية برئاسة وزير المالية.وذكر بيان مقتضب لمكتب المندلاوي تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أنه ” برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برئاسة المندلاوي..



اللجنة المالية تستضيف “طيف سامي” المركز الخبري الوطني.

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