2023/05/08 | 00:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس السوري بشار الأسد، اتصالا هاتفيًا، الأحد، مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، حسب بيان للرئاسة السورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد عودة سوريا للجامعة العربية.. بشار الأسد يشكر محمد بن زايد على دور الإمارات في "لم الشمل") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد عودة سوريا للجامعة العربية.. بشار الأسد يشكر محمد بن زايد على دور الإمارات في "لم الشمل") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).