اجتماع أمني برئاسة الشمري يناقش أمن الحدود مع دول الجوار

2023/05/08 | 00:36 - المصدر: السومرية نيوز

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ناقش اجتماع أمني برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أمن الحدود العراقية مع دول الجوار وتأمينها بالشكل المطلوب.

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