مصرف الاقتصاد يصادق على الحسابات الختامية ويقرر تدوير الأرباح إلى الفائض المتراكم

2023/05/08 | 00:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قررت الهيئة العامة لمصرف الاقتصاد، الأحد، تدوير الأرباح البالغة مليارين و 293 مليون دينار إلى الفائض المتراكم والذي بلغ 10 مليارات و 161 مليون دينار.

وقال رئيس رابطة مستثمري سوق العراق للأوراق المالية علاء الموسوي في بيان، إن "الهيئة العامة لمصرف الاقتصاد عقدت، اليوم الأحد، اجتماعاً تضمن ما يلي:

1 - يمتلك المصرف 44 عقار تقدر قيمتها السوقية 96 ملياراً و 290 مليون دينار.

2 - أقام المصرف 149 دعوى قضائية على الغير من أجل استرجاع حقوق المصرف وقد حسمت 74 دعوى لصالح المصرف قيمتها 40 ملياراً و 255 مليون دينار وباقي الدعاوي قيد المرافعة وقد طالبنا القسم القانوني ببذل الجهود من أجل حسمها لصالح المصرف.

3 - تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة 2022 والمصادقة عليها بالإجماع.

4 - تقرر تدوير الأرباح والبالغة 2 مليار و 293 مليون دينار إلى الفائض المتراكم والذي بلغ 10 مليار و 161 مليون دينار .

5 - بلغ ايراد نشاط العملات الأجنبية ملياراً و 146 مليون دينار.

6 - تم إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة بالإجماع وتنازل رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم.

7- مصرف الاقتصاد ثاني مصرف يعقد اجتماع الهيئة العامة لمناقشة الحسابات الختامية لعام 2022 وهذا يدل على الجهد المتميز لإدارة المصرف.

8 - وضع المصرف المالي الآن أفضل من السابق وبتطور مستمر".

وأضاف الموسوي، "نشكر رئيس واعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض الاستاذ مازن كامل الياس على جهودهم المتميزة في تطوير المصرف، ونتمنى لهم كل التوفيق".

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