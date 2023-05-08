ادراج إعادة 37 الفا من المفسوخة عقودهم في الموازنة

2023/05/08 | 00:44 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن النائب ياسر اسكندر وتوت، ادراج عودة 37 الف من المفسوخة عقودهم في الموازنة.

وقال وتوت في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم ادراج عودة 37 الف من المفسوخة عقودهم في الموازنة".

وكان عدد من النواب اشترطوا ادراج عودة المفسوخة عقودهم مقابل التصويت على الموازنة.

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