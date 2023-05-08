الحكومة تنقل مستشارا من وزارة الاتصالات الى النفط (وثيقة)

2023/05/08 | 00:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نقلت الحكومة مستشاراً من وزارة الاتصالات الى وزارة النفط.

ووفق أمر ديواني صادر عن أمانة مجلس الوزارء حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه، انه "وبناء على ما عرضته وزارة النفط، ومقتضيات المصلحة العامة وموافقة رئيس الوزراء تقرر نقل (حمدان عويجل راشد) المستشار في وزارة الاتصالات الى وزارة النفط".

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