رويترز: الأردن ينهي حالة طوارئ خنقت الحريات العامة 3 سنوات

2023/05/08 | 00:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى الأردن، الأحد، العمل بقوانين سنّها في بداية انتشار جائحة كوفيد-19 ومنحت السلطات الحق في فرض حالة الطوارئ، وذلك في الوقت الذي قالت فيه جماعات حقوقية إنها استُخدمت ذريعة لقمع الحريات المدنية والسياسية.

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