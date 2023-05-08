2023/05/08 | 01:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gSdBkJYS4So

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بأمر مباشر من وزير الداخلية.. وان نيوز تكشف تفاصيل أمر احتجاز أبو رغيف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بأمر مباشر من وزير الداخلية.. وان نيوز تكشف تفاصيل أمر احتجاز أبو رغيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).