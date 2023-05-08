اعتقال متهم بإطلاق العيارات النارية وترويع المواطنين في بغداد

2023/05/08 | 01:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن اعتقال متهم بإطلاق العيارات النارية وترويع المواطنين في العاصمة بغداد.وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على متهم ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو وهو يقوم بإطلاق العيارات […]

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