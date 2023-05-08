بطولة إنكلترا: أرسنال يواصل الضغط على سيتي ويونايتد يرفض هديته

2023/05/08 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن (أ ف ب) – واصل أرسنال ضغطه على مانشستر سيتي المتصدر وأنعش آماله في الظفر بلقبه الأول منذ 2004 عندما عاد بفوز ثمين من أرض مضيفه نيوكاسل بثنائية نظيفة الأحد على ملعب “ساينت جيمس بارك” امام 50267 متفرجا في المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة انكلترا لكرة القدم.وسجل القائد النروجي مارتن أوديغارد (14) والمدافع […]

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