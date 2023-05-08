وزير الداخلية يشدد على التعامل الفوري مع الدكة العشائرية ويدعو لصناعة ضباط تحقيق

2023/05/08 | 01:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، على ضرورة "التعامل الفوري" مع جريمة الدكة العشائرية.

وذكر بيان لمكتبه تلقته (بغداد اليوم)، ان الشمري "ترأس الأحد، اجتماعاً في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحضور السيد وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات ومديري الاستخبارات ومكافحة المخدرات، فضلاً عن مديري الاستخبارات في المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية".

وناقش وزير الداخلية "الخطط الاستخبارية والأمنية التي تعمل عليها هذه الوكالة،" مؤكداً على "أهمية متابعة المطلوبين للقضاء وإلقاء القبض عليهم، والتعامل الفوري مع الذين يقومون بما تسمى بالدگة العشائرية وتقديمهم للعدالة بسرعة".

ووجه "بأن يكون العمل الاستخباري نوعياً بعيداً عن الطرق الروتينية، وأن يكون مدير الاستخبارات مطلعاً على جميع قاطع مسؤوليته" مشدداً على "تقييم عمل مديري الأقسام كافة، ومعرفة غير المؤهلين منهم لإخراجهم من هذا المفصل المهم الذي يجب أن يضم ضباطاً مهنيين".

ودعا وزير الداخلية الى "صناعة ضباط تحقيق وذلك من خلال التدريب والتأهيل الصحيح، لكي يكونوا قادرين على العمل وفق الأساليب الحديثة في إجراء عمليات التحقيق خاصة في الملفات المهمة وتوزيع المهام والواجبات عليهم".

وفي ملف المخدرات، أكد على "أهمية جمع المعلومات الدقيقة وتزويد مدير مكافحة المخدرات في المحافظة بهذه المعلومات لغرض توحيدها".

كما ناقش الشمري "أمن الحدود العراقية مع دول الجوار،" مؤكداً على "تأمينها بالشكل المطلوب ومنع عمليات التهريب والجريمة المنظمة بجميع أشكالها".

ووجه وزير الداخلية "جميع الأجهزة الأمنية المختصة بالعمل المهني في مداخل المدن من خلال تعزيز الجهود في السيطرات".

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