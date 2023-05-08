2023/05/08 | 01:40 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aIoqwB3PSCg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفرطوسي يكشف عن مراحل ونسب الإنجاز في مشروع ميناء الفاو الكبير) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفرطوسي يكشف عن مراحل ونسب الإنجاز في مشروع ميناء الفاو الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).