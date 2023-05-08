2023/05/08 | 01:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hGUKQQQPVac

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضربات جوية تدك اوكارا داعشية بسلسلة جبال حمرين ومقتل جميع العناصر الارهابية في نشرة الـ12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ضربات جوية تدك اوكارا داعشية بسلسلة جبال حمرين ومقتل جميع العناصر الارهابية في نشرة الـ12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).