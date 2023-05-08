2023/05/08 | 01:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر الرئيس السوري بشار الأسد لنظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، عن تقدير سوريا لدور الإمارات في لمّ الشمل وتعزيز التعاون العربي المشترك.وأجرى الأسد اتصالا هاتفيا بنظيره رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بحثا خلاله التطورات الإيجابية على الساحة العربية وعبّر الأسد أيضا عن تقدير دمشق لدور الإمارات بما يعزّز التعاون العربي المشترك ويخدم […]

ظهرت المقالة بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية..



الأسد يهاتف بن زايد أولاً على ايرث نيوز.

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