2023/05/08 | 01:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.النائب عن ائتلاف دولة...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: دعوات الى انصاف محافظات الوسط والجنوب في الموازنة أولاً على المسلة.

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