معظمهم أطفال.. 20 قتيلا في غرق قارب جنوبي الهند

2023/05/08 | 01:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى 20 شخصا على الأقل في غرق قارب سياحي من طابقين في ولاية كيرالا جنوب الهند، في وقت متأخر الأحد، وفق ما أفادت السلطات لسائل إعلام محلية ونقلتها وكالة "فرانس برس".

ووقع الحادث في بلدة تانور الساحلية في منطقة مالابورام بولاية كيرالا، ولم يتضح على الفور سبب غرق القارب.



ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

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