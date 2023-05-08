تكساس.. 7 قتلى في حادث دهس أمام مركز للمهاجرين

2023/05/08 | 03:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل سبعة أشخاص على الأقل، الأحد، عندما دهست سيارة مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون في محطة للحافلات بالقرب من مركز لمساعدة المهاجرين في جنوب تكساس، وفق ما أفادت الشرطة ونقلت عنها وكالة "فرانس برس".

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