إصابة 5 أشخاص في هجمات روسية على كييف.. وانفجار في أوديسا

2023/05/08 | 04:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون في العاصمة الأوكرانية كييف، الاثنين، إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في ضربات روسية على المدينة في الوقت الذي شنت فيه موسكو هجوما آخر واسع النطاق على أوكرانيا، وفقا لوكالة "رويترز".

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