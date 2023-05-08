2023/05/08 | 05:20 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة عن أن تلوث الهواء الذي تعاني منه عدة مدن حول العالم له آثار بالغة الخطورة على صحة القلب.نقل موقع “الجمعية الطبية الكندية” نتائج الدراسة التي تفيد بأن آثار تلوث الهواء على صحة القلب تظهر في زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية كنتيجة مباشرة لعدم انتظام ضربات القلب والمعروف طبيا باسم اضطراب نظم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة: تلوث الهواء له آثار بالغة الخطورة على صحة القلب شبكة القيقب الدولية.

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