علماء يصورون ثقبا أسود أثناء التهامه نجما

2023/05/08 | 06:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء الفلك في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ثقبا أسود جديدا هو الأقرب إلى الأرض، وتمكنوا من تصويره باستخدام تقنيات متقدمة وهو "يلتهم" نجما كان يعبر من أمامه.

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