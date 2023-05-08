هل يُصلحُ السوداني ما أفسَدهُ الكاظمي..!

2023/05/08 | 07:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الجبار الجبوري تشهد العملية السياسية برمتها في العراق، صعوبات وصراعات،بين الكتل السياسية،إنعكس ذلك على أداء حكومة السوداني (الإصلاحية) ،وقد إستلم السوداني من الكاظمي ،تركة ثقيلة من حجم وحيتان الفساد،متمثلة...أكمل القراءة ←

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