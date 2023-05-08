فيديو ..نجم ريال مدريد القادم يسجل هدفا مذهلا في الدوري الألماني

2023/05/08 | 07:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن النجم الإنكليزي الشاب، جود بيلينغهام، من إحراز هدف فريد من نوعه أثار الإعجاب والذهول على مواقع التواصل الاجتماعي.

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