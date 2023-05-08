السعودية تعلن بدء المفاوضات التمهيدية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة

2023/05/08 | 07:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن بدء المحادثات التمهيدية في مدينة جدة السبت، بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وفقا لبيان صدر مساء الأحد

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